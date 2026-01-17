Скидки
Жена Смолова раскритиковала Аршавина за решение убрать психолога из академии «Зенита»

Блогер Карина Истомина, жена российского футболиста Фёдора Смолова и сооснователь клиники психиатрии и неврологии, рассказала, отреагировала на то, что бывший футболист сборной России, а ныне заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что убрал психолога из системы академии сине-бело-голубых.

«Очень жаль, что в российском футболе совершено не хотят развивать психологическое направление, которое так необходимо профессиональным спортсменам. Каждый из них сталкивается с невероятным давлением, ожиданиями, тревогами и переживаниями. Это очень большая нагрузка на психику, которая влечёт за собой травмы. Часто футболисты не могут справиться с эмоциональным напряжением, потому что никто им не даёт этих инструментов. А потом многие удивляются, почему появляется такой большой риск попасть в зависимость от алкоголя и ставок.

Спортивная психология — это целое направление, которое учитывает весь этот контекст. И в идеале в каждом клубе должно быть подразделение, которое работает с командой, а не один тренер, чья задача, в первую очередь, результат, а не эмоциональное состояние одного спортсмена.

Хотя о чём я говорю, до сих пор читаю заголовки, что очередной футболист сказал, что депрессии не существует. Понятно, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость, но это же, в первую очередь, влияет на профессиональный успех. Почему же такая зашоренность», — написала Истомина в своём телеграм-канале.

Андрей Аршавин заявил, что убрал психолога из академии «Зенита»

