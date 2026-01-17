Скидки
«Майкл, как игрок, был выдающимся». Гвардиола — о Кэррике

«Майкл, как игрок, был выдающимся». Гвардиола — о Кэррике
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новом наставнике «МЮ» Майкле Кэррике, как о футболисте.

«Я бы сказал, что, возможно, центральные защитники и опорные полузащитники, из-за своей позиции, имеют лучшее глобальное видение игры, чем, например, игроки на фланге. Я не говорю, что фланговый игрок не может отлично читать игру, но это другой подход. Всё, что могу сказать: Майкл как игрок был выдающимся», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В качестве игрока «МЮ» Кэррик провел 464 матча за клуб во всех турнирах, пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

