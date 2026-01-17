«Майкл, как игрок, был выдающимся». Гвардиола — о Кэррике
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новом наставнике «МЮ» Майкле Кэррике, как о футболисте.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я бы сказал, что, возможно, центральные защитники и опорные полузащитники, из-за своей позиции, имеют лучшее глобальное видение игры, чем, например, игроки на фланге. Я не говорю, что фланговый игрок не может отлично читать игру, но это другой подход. Всё, что могу сказать: Майкл как игрок был выдающимся», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
В качестве игрока «МЮ» Кэррик провел 464 матча за клуб во всех турнирах, пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
04:51
-
04:45
-
04:31
-
04:22
-
04:18
-
04:10
-
03:57
-
03:56
-
03:45
-
03:37
-
03:08
-
03:02
-
02:32
-
02:19
-
02:05
-
02:02
-
01:51
-
01:50
-
01:40
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:41
-
00:39
-
00:36
-
00:35
-
00:23
-
00:10
-
00:00
- 16 января 2026
-
23:35
-
23:30
-
23:28
-
23:13
-
23:11