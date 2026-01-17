Майкл Кэррик высказался о критериях успеха работы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился видением успеха на посту наставника клуба.

— Майкл, что для вас будет успехом? Проход в Лигу чемпионов? Это критерий успеха?

— Да, для меня успех — это улучшение. В первую очередь улучшение игроков. Мне действительно нравится развивать отдельных футболистов, а если улучшать их, мы создаём более сильную команду. Конечно, важны результаты — есть аспект игры, аспект улучшения и аспект того, чтобы выигрывать там, где это нужно, и определённым образом. Чем выше в таблице мы окажемся, тем лучше, но главное — постоянно стремиться к прогрессу и максимально высоким позициям, — приводит слова специалиста пресс-служба «МЮ».

С 13 января «красных дьяволов» возглавляет Майкл Кэррик. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона.