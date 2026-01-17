Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик высказался о критериях успеха работы в «Манчестер Юнайтед»

Майкл Кэррик высказался о критериях успеха работы в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился видением успеха на посту наставника клуба.

— Майкл, что для вас будет успехом? Проход в Лигу чемпионов? Это критерий успеха?
— Да, для меня успех — это улучшение. В первую очередь улучшение игроков. Мне действительно нравится развивать отдельных футболистов, а если улучшать их, мы создаём более сильную команду. Конечно, важны результаты — есть аспект игры, аспект улучшения и аспект того, чтобы выигрывать там, где это нужно, и определённым образом. Чем выше в таблице мы окажемся, тем лучше, но главное — постоянно стремиться к прогрессу и максимально высоким позициям, — приводит слова специалиста пресс-служба «МЮ».

С 13 января «красных дьяволов» возглавляет Майкл Кэррик. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона.

Материалы по теме
Майкл Кэррик высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android