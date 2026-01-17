Скидки
Луис Энрике может возглавить мадридский «Реал» летом — источник

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может покинуть парижский клуб и возглавить мадридский «Реал» летом 2026 года. Об этом сообщает аккаунт Topskills Sports UK в X.

По информации источника, Энрике открыт для того, чтобы возглавить новый новый клуб, но при условии, что получит полный контроль над игроками, трансферами и спортивными решениями. Отмечается, что испанский специалист всерьёз относится к возможности вернуться к работе в испанском чемпионате.

Отмети, Энрике занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые выигрывали Лигу чемпионов, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА, дважды становились чемпионами Испании, трижды завоёвывали Кубок страны и один раз — Суперкубок Испании. С лета 2023-го Энрике возглавляет «ПСЖ», с которым также взял Лигу чемпионов, победил в Межконтинентальном кубке, Суперкубке УЕФА, а также по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, Энрике известен по работе тренером в «Сельте», «Роме» и сборной Испании.

