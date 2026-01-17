Скидки
Майкл Кэррик рассказал об ожиданиях от руководства «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о требованиях со стороны руководства клуба.

— Были ли какие-то конкретные ожидания от руководства клуба?
— Нет, никто не говорил, что должно быть так или иначе. Как я уже сказал, мы хотим находиться среди лидеров чемпионата, быть в верхней части таблицы. Это очевидно, но нужно делать маленькие шаги к этому. Естественно, участие в европейских турнирах стало бы шагом вперёд, и мы будем двигаться в этом направлении, — приводит слова специалиста пресс-служба «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ. В активе команды 32 очка в 21 матче. Отставание от четвёртого места составляет три очка.

