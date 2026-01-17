Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это игра, в которой я очень хочу участвовать». Фоден — о дерби двух «Манчестеров»

«Это игра, в которой я очень хочу участвовать». Фоден — о дерби двух «Манчестеров»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о предстоящем дерби с «МЮ».

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это действительно важный матч. Один из самых значимых, на который я сразу обращаю внимание. Это игра, в которой я очень хочу участвовать и помочь команде. Чувствуется, что на кону что-то большее, больше для болельщиков, и все будут обсуждать этот матч. Мы немного подшучиваем с семьёй и друзьями — это тот матч, который хочется выиграть и иметь повод для гордости. Это единичная игра — всё может произойти, как мы видели и в других дерби. Главное — оставаться сконцентрированными и делать свою работу, используя свои сильные стороны», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити».

Начало матча 17 января 2026 года в 15:30 мск.

Материалы по теме
«Майкл, как игрок, был выдающимся». Гвардиола — о Кэррике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android