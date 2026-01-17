«Это игра, в которой я очень хочу участвовать». Фоден — о дерби двух «Манчестеров»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о предстоящем дерби с «МЮ».

«Для меня это действительно важный матч. Один из самых значимых, на который я сразу обращаю внимание. Это игра, в которой я очень хочу участвовать и помочь команде. Чувствуется, что на кону что-то большее, больше для болельщиков, и все будут обсуждать этот матч. Мы немного подшучиваем с семьёй и друзьями — это тот матч, который хочется выиграть и иметь повод для гордости. Это единичная игра — всё может произойти, как мы видели и в других дерби. Главное — оставаться сконцентрированными и делать свою работу, используя свои сильные стороны», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити».

Начало матча 17 января 2026 года в 15:30 мск.