Фил Фоден: чувствую, что сильно влияю на ход матчей

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил состояние своей формы.

«Я чувствую, что сильно влияю на ход матчей и помогаю команде в атаке — нахожу новую роль, иногда играю глубже. Чувствую себя обновлённым, ум свежий, и стараюсь помогать команде любым способом. У меня есть талант забивать и отдавать голевые передачи в важных матчах. Иногда команда рассчитывает на меня, чтобы я создал момент и вскрыл защиту. Я чувствую, что могу ещё прогрессировать», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне англичанин провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 10 голов и четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Фодена с «горожанами» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.