Глушаков назвал самого недооценённого футболиста в истории российского футбола

Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» сборной России Денис Глушаков ответил поучаствовал в блиц-опросе.

— Самая полезная футбольная привычка?
— Тренироваться каждый день.

— Самый необычный стадион, где вам доводилось играть?
— «Алашкерт». Армения

— Самый необычный трофей в вашей коллекции?
— Необычный? Кубок легенд

— Самый недооценённый футболист в истории российского футбола, по вашему мнению?
— Таких много, затрудняюсь сказать. У нас полстраны недооценённых. Пусть будет Глушаков.

— Самый необычный подарок, который вы получали от белельщиков?
— Очень много было. И сложно какой-то один выделить. Бутылки, склянки и мячи футбольные — всего было. Я не знаю. Мне так сложно сказать. Может быть, странное, когда на паспорте расписывались на первой странице.

— Самый запоминающийся гол в вашей карьере?
— Пусть будет гол «Амкару» на 90-3-й минуте.

— Самый запоминающийся гол, который вы видели?
— Таких много. Пусть будет Ибрагимович с центра поля через себя, — сказал Глушаков в видео в телеграм-канале Кубка Легенд.

Глушаков завершил карьеру в октябре 2025 года. Помимо игр за «Локомотив» и «Спартак», Глушаков также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.

