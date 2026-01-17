Скидки
«Он — невероятный талант». Фоден — о новичке «Манчестер Сити» Семеньо

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден оценил талант новичка клуба нападающего Антуана Семеньо.

«Физическая мощь и скорость в индивидуальных действиях, умение держать мяч — он умеет всё и обеими ногами. Он невероятный талант и здорово стартовал, надеюсь, так продолжится. Команда дружелюбная и легко адаптироваться, так что он быстро вольётся», — приводит слова Фодена пресс-служба «Манчестер Сити».

Семеньо перешёл в стан «горожан» из «Борнмута» за € 75 млн (£ 65 млн). В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

