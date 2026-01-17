Украинские футболисты забили 7 последних голов «Жироны»
Форвард «Жироны» Владислав Ванат стал автором гола в выездной встрече 19-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», которая завершилась со счётом 2:0 в ночь с 16 на 17 января.
Испания — Примера . 20-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Ванат – 45+3' 0:2 Ванат – 90+3'
24-летний нападающий открыл счёт в компенсированное время первого тайма, точно пробив пенальти на 45+3-й минуте. Уже под занавес матча, на 90+3-й, он вновь поразил ворота соперника, снова реализовав удар с 11-метровой отметки.
Примечательно, что все последние семь голов каталонского клуба пришлись на игроков из Украины: четыре раза отличился Ванат, ещё три мяча на счету вингера Виктора Цыганкова.
«Жирона» занимает девятое место в чемпионате, набрав 24 очка.
