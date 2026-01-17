Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украинские футболисты забили 7 последних голов «Жироны»

Украинские футболисты забили 7 последних голов «Жироны»
Комментарии

Форвард «Жироны» Владислав Ванат стал автором гола в выездной встрече 19-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», которая завершилась со счётом 2:0 в ночь с 16 на 17 января.

Испания — Примера . 20-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Ванат – 45+3'     0:2 Ванат – 90+3'    

24-летний нападающий открыл счёт в компенсированное время первого тайма, точно пробив пенальти на 45+3-й минуте. Уже под занавес матча, на 90+3-й, он вновь поразил ворота соперника, снова реализовав удар с 11-метровой отметки.

Примечательно, что все последние семь голов каталонского клуба пришлись на игроков из Украины: четыре раза отличился Ванат, ещё три мяча на счету вингера Виктора Цыганкова.

«Жирона» занимает девятое место в чемпионате, набрав 24 очка.

Самые дорогие российские футболисты

Материалы по теме
Марк-Андре тер Штеген переходит в «Жирону» — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android