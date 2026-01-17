Голкипер «Реала» Андрей Лунин получил травму — The Athletic

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин столкнулся с неприятными ощущениями в икроножной мышце после матча 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете» (2:3). Об этом сообщил журналист The Athletic Марио Кортехана.

Из-за этого украинский вратарь не был включён в заявку на ближайшую игру с «Леванте». Первичные медицинские выводы говорили о возможном недельном перерыве, однако в клубе рассчитывают ускорить процесс восстановления, чтобы Лунин смог принять участие в поединке Лиги чемпионов против «Монако», который пройдёт 20 января в Мадриде.

Помимо Лунина, тренерский штаб «сливочных» также не сможет рассчитывать на Ферлана Менди, Эдера Милитао, Трента Александера-Арнольда, Антонио Рюдигера, Браима Диаса и Родриго — все они отсутствуют в заявке на матч с «Леванте».

Отметим, что встреча с «Альбасете», состоявшаяся 14 января 2026 года, стала для Лунина первым официальным матчем за «Реал» с 17 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне голкипер провёл три матча за мадридский клуб во всех турнирах.

