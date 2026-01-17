Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Реала» Андрей Лунин получил травму — The Athletic

Голкипер «Реала» Андрей Лунин получил травму — The Athletic
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин столкнулся с неприятными ощущениями в икроножной мышце после матча 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете» (2:3). Об этом сообщил журналист The Athletic Марио Кортехана.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

Из-за этого украинский вратарь не был включён в заявку на ближайшую игру с «Леванте». Первичные медицинские выводы говорили о возможном недельном перерыве, однако в клубе рассчитывают ускорить процесс восстановления, чтобы Лунин смог принять участие в поединке Лиги чемпионов против «Монако», который пройдёт 20 января в Мадриде.

Помимо Лунина, тренерский штаб «сливочных» также не сможет рассчитывать на Ферлана Менди, Эдера Милитао, Трента Александера-Арнольда, Антонио Рюдигера, Браима Диаса и Родриго — все они отсутствуют в заявке на матч с «Леванте».

Отметим, что встреча с «Альбасете», состоявшаяся 14 января 2026 года, стала для Лунина первым официальным матчем за «Реал» с 17 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне голкипер провёл три матча за мадридский клуб во всех турнирах.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

Материалы по теме
Хаби Алонсо заметили в приподнятом настроении после увольнения из «Реала». Видео
Истории
Хаби Алонсо заметили в приподнятом настроении после увольнения из «Реала». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android