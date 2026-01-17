Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилась новая информация по возможному трансферу Н'Голо Канте в «Фенербахче»

Появилась новая информация по возможному трансферу Н'Голо Канте в «Фенербахче»
Комментарии

Центральный хавбек «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте находится в шаге от перехода в «Фенербахче», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 34-летний французский футболист уже согласовал все условия личного контракта с турецким клубом. Сейчас стороны ведут переговоры на уровне клубов. При этом «Аль-Иттихад» пытается удержать игрока: главный тренер команды Сержиу Консейсау рассматривает Канте как одного из ключевых исполнителей.

Канте пополнил состав саудовского клуба летом 2023 года, перебравшись туда на правах свободного агента из «Челси». В текущем сезоне француз провёл 22 матча на клубном уровне и отметился одним забитым мячом.

Криштиану Роналду встретился с Дональдом Трампом

Материалы по теме
Н'Голо Канте — в шаге от трансфера в европейский клуб — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android