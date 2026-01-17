Появилась новая информация по возможному трансферу Н'Голо Канте в «Фенербахче»

Центральный хавбек «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте находится в шаге от перехода в «Фенербахче», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 34-летний французский футболист уже согласовал все условия личного контракта с турецким клубом. Сейчас стороны ведут переговоры на уровне клубов. При этом «Аль-Иттихад» пытается удержать игрока: главный тренер команды Сержиу Консейсау рассматривает Канте как одного из ключевых исполнителей.

Канте пополнил состав саудовского клуба летом 2023 года, перебравшись туда на правах свободного агента из «Челси». В текущем сезоне француз провёл 22 матча на клубном уровне и отметился одним забитым мячом.

