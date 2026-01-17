Тренер «Ноттингема» сделал заявление о будущем Зинченко после слухов о прекращении аренды

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч прокомментировал ситуацию вокруг будущего левого защитника Александра Зинченко, выступающего за клуб на правах аренды из «Арсенала».

«Мы пообщались с футболистом и предельно ясно обозначили его положение. Он всё понимает, так что дальше посмотрим, как будут развиваться события.

Мы максимально откровенны с ним. Александр — настоящий профессионал, он таким был и, не сомневаюсь, таким и останется», — приводит слова Дайча The Athletic.

Ранее появлялась информация о том, что «Ноттингем» рассматривает вариант досрочного прекращения аренды 29-летнего игрока. В текущем сезоне Зинченко провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

