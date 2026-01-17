Гвардиола: Холанд — единственный нападающий в мире, который фолит чаще, чем фолят на нём

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал судейство в эпизодах с участием Эрлинга Холанда.

«Холанд — единственный нападающий в мире, который фолит чаще, чем фолят на нём. Я никогда такого не видел. В начале сезона арбитры говорили, что всё будет наоборот, но на деле происходит прямо противоположное. Я этого не понимаю и не пойму, почему каждый раз, когда Эрлинг касается соперника, фиксируется фол именно со стороны Эрлинга», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.