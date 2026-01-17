Скидки
21:00 Мск
Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо скончался на 77-м году жизни
Комментарии

Итальянская «Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о кончине президента клуба Рокко Коммиссо. На момент смерти ему было 76 лет.

«После длительного лечения наш любимый президент покинул нас, и сегодня мы все скорбим о его кончине. Его любовь к «Фиорентине» была величайшим подарком, который он сделал себе, всегда проявляя заботу и даря улыбку всем окружающим. Неутомимый, он трудился до последних дней, посвятив себя «Фиорентине» и их будущему. Футбол был его страстью, и семь лет назад, когда Рокко возглавил «Фиорентину», он полюбил её болельщиков, цвета и город Флоренцию. «Зовите меня Рокко», — просто говорил он всем с необыкновенной чуткостью. Мы скучаем по тебе и будем скучать всегда», — написано на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне «Фиорентина» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков после 20 туров. Клуб был приобретён Рокко Коммиссо в июне 2019 года за $ 150 млн.

