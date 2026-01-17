Покупка «Зенитом» Джона может помочь «Палмейрасу» подписать Нино — Gazeta Esportiva

«Палмейрас» владеет 20% экономических прав на полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, интерес к которому проявляет «Зенит». Сине-бело-голубые могут приобрести 23-летнего футболиста примерно за € 20 млн, часть из этой суммы получит «Палмейрас». Об этом сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, клуб из Сан-Паулу рассматривает возможность использования средств, вырученных с потенциального перехода Джона в «Зенит», в покупке центрального защитника сине-бело-голубых Нино. Подчёркивается, что ранее «Палмейрас» сделал санкт-петербургской команде предложение в € 7 млн за трансфер защитника, однако оно было отклонено.

Джон находился в системе «Палмейраса» с 2021 года. В составе взрослой команды он провёл 46 матчей. Летом 2024 года полузащитник перешёл из «Палмейраса» в «Ред Булл Брагантино».

