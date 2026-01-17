Расписание матчей 22-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 января, стартует 22-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 22-го тура АПЛ (время — московское):

Суббота, 17 января:

15:30. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»;

18:00. «Сандерленд» — «Кристал Пэлас»;

18:00. «Ливерпуль» — «Бёрнли»;

18:00. «Лидс» — «Фулхэм»;

18:00. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»;

18:00. «Челси» — «Брентфорд»;

20:30. «Ноттингем Форест» — «Арсенал».

Воскресенье, 18 января:

17:00. «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»;

19:30. «Астон Вилла» — «Эвертон».

Понедельник, 19 января:

23:00. «Брайтон» — «Борнмут».

После 21 тура первое место в чемпионате Англии с 49 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», в активе которого 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой также 43 набранных очка.