Расписание матчей 22-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 17 января, стартует 22-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 22-го тура АПЛ (время — московское):
Суббота, 17 января:
15:30. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»;
18:00. «Сандерленд» — «Кристал Пэлас»;
18:00. «Ливерпуль» — «Бёрнли»;
18:00. «Лидс» — «Фулхэм»;
18:00. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»;
18:00. «Челси» — «Брентфорд»;
20:30. «Ноттингем Форест» — «Арсенал».
Воскресенье, 18 января:
17:00. «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»;
19:30. «Астон Вилла» — «Эвертон».
Понедельник, 19 января:
23:00. «Брайтон» — «Борнмут».
После 21 тура первое место в чемпионате Англии с 49 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», в активе которого 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой также 43 набранных очка.