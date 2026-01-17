Агент ФИФА считает, что воспитанник ЦСКА Адамс пребывал в депрессии перед гибелью

Болгарский агент ФИФА Евгений Драганов, регулярно общавшийся с выпавшим из окна воспитанником ЦСКА Лайонелом Адамсом, рассказал о состоянии футболиста перед гибелью. О трагедии стало известно 14 января, россиянин с нигерийскими корнями выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до приезда врачей.

«В последнее время Лайонел находился в состоянии депрессии. Всё-таки уровень зарплат в Кыргызстане невысок. Я чувствовал, что он находится в подавленном состоянии. Это чисто мои ощущения», — сообщил Драганов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последней командой Адамса стал клуб «Алга» из Кыргызстана. До этого футболист выступал в Казахстане, Таджикистане, Черногории, Армении и Беларуси.