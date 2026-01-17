Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент ФИФА считает, что воспитанник ЦСКА Адамс пребывал в депрессии перед гибелью

Агент ФИФА считает, что воспитанник ЦСКА Адамс пребывал в депрессии перед гибелью
Комментарии

Болгарский агент ФИФА Евгений Драганов, регулярно общавшийся с выпавшим из окна воспитанником ЦСКА Лайонелом Адамсом, рассказал о состоянии футболиста перед гибелью. О трагедии стало известно 14 января, россиянин с нигерийскими корнями выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до приезда врачей.

«В последнее время Лайонел находился в состоянии депрессии. Всё-таки уровень зарплат в Кыргызстане невысок. Я чувствовал, что он находится в подавленном состоянии. Это чисто мои ощущения», — сообщил Драганов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последней командой Адамса стал клуб «Алга» из Кыргызстана. До этого футболист выступал в Казахстане, Таджикистане, Черногории, Армении и Беларуси.

Материалы по теме
«Сдавали бутылки, чтобы хлеба купить». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
Эксклюзив
«Сдавали бутылки, чтобы хлеба купить». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android