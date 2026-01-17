Скидки
TyC Sports: «Бока Хуниорс» не продаст игрока «Спартаку» дешевле суммы отступных в € 17 млн

Комментарии

«Бока Хуниорс» не готов расстаться с крайним нападающим Эсекьелем Себальосом за сумму ниже $ 20 млн (€ 17,2 млн), которая указана в контракте 23-летнего вингера в качестве отступных. Об этом сообщает TyC Sports на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые предложили аргентинскому гранду около $ 9 млн (€ 7,7 млн) за переход Себальоса. Однако «Бока Хуниорс» хочет выручить порядка $ 12 млн (€ 10,3 млн) с трансфера нападающего.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

