Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ начнётся в 18:00 мск
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 35 очками после 21 тура. Отставание от третьего места составляет восемь очков. «Бёрнли» располагается в зоне вылета на 19-й строчке. Отставание от спасительного 17-го места — восемь очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
