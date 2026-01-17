«Ливерпуль» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 35 очками после 21 тура. Отставание от третьего места составляет восемь очков. «Бёрнли» располагается в зоне вылета на 19-й строчке. Отставание от спасительного 17-го места — восемь очков.