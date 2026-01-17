Мусаев назвал причину, из-за которой Кордоба не приступил к тренировкам на сборах команды

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему форвард «быков» Джон Кордоба временно не принимает участие в тренировочных сборах.

«Джон получил повреждение в матче с ЦСКА. [Восстановление] чуть затянулось. Но скоро у него будет медобследование, и там уже определимся, когда он будет работать», — сказал Мусаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Последний раз «Краснодар» играл с ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ, который состоялся 7 декабря 2025-го. Кордоба отыграл всё время встречи и отметился голом. Всего в нынешнем сезоне чемпионата России колумбийский нападающий провёл 16 матчей, где забил восемь голов.

