Названо условие, при котором Арбелоа останется тренером «Реала» на будущий сезон — Cadena

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа останется на посту главного тренера «сливочных» только в случае победы в одном из двух турниров, в которых команда продолжает участвовать в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает издание Cadena Ser.

По данным источника, испанец сохранит своё место только в случае победы в Лиге чемпионов УЕФА или чемпионате Испании. Ранее «Королевский клуб» вылетел из Кубка Испании от клуба второй лиги «Альбасете» (2:3) в дебютном матче у руля клуба.

11 января «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании. На следующий день команду покинул главный тренер Хаби Алонсо, которого и заменил ранее возглавлявший молодёжную команду Арбелоа.