В «Бока Хуниорс» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к вингеру Себальосу

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Марсело Дельгадо прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к крайнему нападающему аргентинского гранда Эсекьелю Себальосу. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» по 23‑летнему вингеру.

«Из ЦСКА с нами никто не контактировал по Себальосу», — приводит слова Дельгадо «Матч ТВ».

Ранее зарубежные СМИ также сообщали об интересе к Себальосу со стороны московского «Спартака». Подчёркивалось, что красно-белые предложили аргентинскому гранду около $ 9 млн (€ 7,7 млн) за переход нападающего.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: