Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Бока Хуниорс» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к вингеру Себальосу

В «Бока Хуниорс» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к вингеру Себальосу
Комментарии

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Марсело Дельгадо прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к крайнему нападающему аргентинского гранда Эсекьелю Себальосу. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» по 23‑летнему вингеру.

«Из ЦСКА с нами никто не контактировал по Себальосу», — приводит слова Дельгадо «Матч ТВ».

Ранее зарубежные СМИ также сообщали об интересе к Себальосу со стороны московского «Спартака». Подчёркивалось, что красно-белые предложили аргентинскому гранду около $ 9 млн (€ 7,7 млн) за переход нападающего.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
ЦСКА, а не «Спартак» ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» по 23-летнему вингеру — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android