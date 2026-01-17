Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает Артету в качестве нового главного тренера — TEAMtalk

Мадридский «Реал» находится в процессе изучения потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. Одним из них является испанский специалист Микель Артета, возглавляющий «Арсенал». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, маловероятно, что нынешний главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа останется на этом посту в следующем сезоне. Однако спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта и Артета на текущий момент ведут переговоры о новом контракте 43-летнего специалиста.

Испанец возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года. Под его руководством «канониры» выиграли Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии. Контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.

