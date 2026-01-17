Гурцкая высказался о чемпионских амбициях ЦСКА после трансферов Баринова и Гонду

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о зимних трансферах ЦСКА. В январе состав команды пополнили экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и бывший форвард «Зенита» Лусиано Гонду.

— Если без шуток, действительно, ЦСКА со знаком плюс начал межсезонье. Всё равно это два громких трансфера, которые команде были нужны. И один из них — реально лидер, один из лидеров сборной России, один из таких самых культовых российских игроков в последнее время.

— Как вы считаете, ЦСКА этими трансферами подтвердил, что они борются за чемпионство?

— Ну, по мне, да, знаешь почему? Потому что предыдущие три-четыре трансферных окна, даже когда у них появились бабки, как будто бы вкладывались в молодёжь, в перспективу, может быть, когда-нибудь придёт результат. Вот эти два трансфера показали, что результат руководство хочет сегодня, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.