Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» друг с другом:

АПЛ, 4-й тур, 14 сентября 2025 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3:0;
АПЛ, 31-й тур, 6 апреля 2025 года, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0;
АПЛ, 16-й тур, 15 декабря 2024 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2;
Суперкубок Англии, финал, 10 августа 2024 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (7:6 пен.);
Кубок Англии, финал, 25 мая 2024 года, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2.

С историей личных встреч «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

