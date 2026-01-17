Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ-2025/2026 начнется в 15:30

«МЮ» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 15:30
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
После 21 тура АПЛ «красные дьяволы» заработали 32 очка и занимают седьмое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» со счётом 2:2. Команда Хосепа Гвардиолы разделила очки с «Брайтоном» (1:1). В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Арсеналом» (25 января), а «горожане» — с «Вулверхэмптоном» (24 января).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
