Андреев рассказал, как Личка заблокировал трансфер Гонду в «Оренбург» за € 1,5 млн

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как чешский главный тренер Марцел Личка заблокировал трансфер аргентинского нападающего Лусиано Гонду в клуб. В августе 2024 года форвард перебрался за € 12 млн в «Зенит», а в январе текущего года стал игроком ЦСКА.

«Я расскажу историю: когда Сыч [Сычевой] уехал в Самару (в январе 2023 года Владимир Писарский (ранее Сычевой) перешёл из «Оренбурга» в «Крылья Советов». — Прим. «Чемпионата»), мы зимой начали искать [форварда].

И тогда в шорте как раз был Гонду, он тогда стоил € 1,5 млн, но когда Гонду давали Марцелу (Марцел Личка — на тот момент главный тренер «Оренбурга». — Прим. «Чемпионата»), ну, он не любит больших. Ему нужны вот такие, типа Тюкавина, Воробьёва», — сказал Андреев в выпуске на YouTube-канале Fonbet.