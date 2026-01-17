Тренерский штаб «Рубина» покинул немецкий специалист Дюрей

«Рубин» в телеграм-канале объявил, что немецкий специалист Бенджамин Дюрей покидает тренерский штаб казанского клуба.

«Каждое путешествие когда-нибудь подходит к концу, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы попрощаться со всем персоналом, коллегами и болельщиками за это прекрасное и успешное время совместной работы, которое отличалось по-настоящему семейной атмосферой и высоким профессионализмом. Вы каждый день создавали для меня чувство уюта и дома.

Наконец, огромное спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали нас с большим энтузиазмом и были дружелюбны и доброжелательны при каждой встрече. Желаю каждому из вас, клубу и болельщикам всего самого наилучшего и надеюсь вскоре снова увидеться с вами на футбольных полях мира. Спасибо!» — приводит слова специалиста пресс-служба «Рубина».

Дюрей занимал должность помощника главного тренера «Рубина» с 2023 года.

