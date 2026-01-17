Скидки
Скаут ЦСКА оценил важность нахождения Баринова и Гонду с командой с первого дня сборов

Скаут московского ЦСКА Дмитрий Андреев оценил важность подписания новичков Дмитрия Баринова и Лусиано Гонду до начала зимних тренировочных сборов. Экс-полузащитник «Локомотива» и бывший форвард «Зенита» присоединились к армейцам в начале января и вместе с командой отправились на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

— Скажи, насколько вообще важно, что в первый день появились два новичка?
— Слушай, ну, думаю, это очень важно. Причём, думаю, для российских болельщиков понятные новички, не какие-то там загадки. И Баринов, и Гонду — это всё-таки хорошие фамилии. Понятно, что гарантировать что-то вообще в принципе невозможно. Можно и Роналду привезти, а он может, условно, засыпаться, — сказал Андреев в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

