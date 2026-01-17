Скидки
Стала известна позиция вингера «Бока Хуниорс» насчёт возможного перехода в ЦСКА

На сегодняшний день крайний нападающий «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос не думает о переезде в Россию, где интерес к нему проявляет московский ЦСКА. 23-летний вингер намерен остаться в аргентинском гранде и успешно выступить в Кубке Либертадорес. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло для Picado TV.

По информации источника, Себальос может изменить позицию и покинуть «Бока Хуниорс» только при условии, что интерес к нему проявит клуб из топ-лиги. Подчёркивается, что аргентинцы требуют за Себальоса $ 20 млн (€ 17,2 млн), что соответствует сумме его отступных.

Кроме того, Мерло подчеркнул, что нападающим интересуется именно ЦСКА, а не «Спартак», о чём ранее писали зарубежные СМИ.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

