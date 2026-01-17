«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30

Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Бавария: онлайн-трансляция матча 18-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 20:30

Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «РБ Лейпциг» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с 47 очками в 17 играх и отрывом от второго места в 11 очков. «РБ Лейпциг» набрал 32 очка и располагается на третьей строчке в таблице.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
