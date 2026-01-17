«РБ Лейпциг» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30

Сегодня, 17 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «РБ Лейпциг» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с 47 очками в 17 играх и отрывом от второго места в 11 очков. «РБ Лейпциг» набрал 32 очка и располагается на третьей строчке в таблице.