19:00 Мск
Луис Энрике покинул пресс-конференцию после вопроса об интересе «ПСЖ» к игроку «Барселоны»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике покинул пресс-конференцию после того, как его попросили прокомментировать информацию об интересе парижского клуба к 18-летнему полузащитнику «Барселоны» Педро Фернандесу. Ранее СМИ сообщали, что испанец заплатит € 6 млн за расторжение контракта с сине-гранатовыми.

– Дро [Педро Фернандес] сообщил, что покинет «Барселону» в этом месяце. Интересуется ли им «ПСЖ»?
– Я не знаю, я не буду отвечать на этот вопрос. Доброй ночи, — сказал Энрике и сразу же покинул зал для пресс-конференций.

В нынешнем сезоне испанец с филиппинскими корнями провёл на поле 148 минут в пяти матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

