Алексей Смертин пробежал ультрамарафон на 50 км в Оймяконе при температуре -42 °C

Экс-футболист «Челси» и сборной России Алексей Смертин преодолел дистанцию в 50 км на ультрамарафоне в Оймяконе при температуре -42 °C. На преодоление дистанции 50-летнему бывшему футболисту потребовалось 4 часа и 45 минут (5.42 мин. на километр).

50-летний спортсмен занял седьмое место в общем зачёте. В своей возрастной категории экс-футболист пришёл к финишу первым.

Алексей Смертин завершил футбольную карьеру в сентябре 2008 года. Помимо «Челси», россиянин также выступал за английские «Фулхэм», «Чарльтон» и «Портсмут», а также французский «Бордо». Последним российским клубом Смертина является московское «Динамо».

