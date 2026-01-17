Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» может заплатить более € 30 млн за покупку полузащитника «Бешикташа» — Fanatik

«Зенит» может заплатить более € 30 млн за покупку полузащитника «Бешикташа» — Fanatik
Комментарии

«Зенит» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Бешикташа» Оркуну Кёкчю. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, санкт-петербургский клуб обратил внимание на турецкого футболиста после продажи полузащитника Жерсона. Подчёркивается, что сине-бело-голубые готовы предложить «Бешикташу» более € 30 млн за переход Кёкчю.

Полузащитник выступает в составе турецкой команды с лета 2025 года. За этот период Кёкчю принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Покупка «Зенитом» Джона может помочь «Палмейрасу» подписать Нино — Gazeta Esportiva

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android