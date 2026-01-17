«Зенит» может заплатить более € 30 млн за покупку полузащитника «Бешикташа» — Fanatik

«Зенит» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Бешикташа» Оркуну Кёкчю. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, санкт-петербургский клуб обратил внимание на турецкого футболиста после продажи полузащитника Жерсона. Подчёркивается, что сине-бело-голубые готовы предложить «Бешикташу» более € 30 млн за переход Кёкчю.

Полузащитник выступает в составе турецкой команды с лета 2025 года. За этот период Кёкчю принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

