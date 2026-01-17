Египет — Нигерия: онлайн-трансляция матча за третье место Кубка Африки начнётся в 19:00

Сегодня, 17 января, состоится матч за третье место на Кубке африканских наций между сборными Египта и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Мохамед V» в марокканской Касабланке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии полуфинала египетская национальная команда уступила Сенегалу со счётом 0:1. Сборная Нигерии в послематчевой серии пенальти проиграла Марокко (0:0, 2:4 пен.).

В решающей игре Кубка африканских наций встретятся сборные Сенегала и Марокко. Финал состоится в воскресенье, 18 января, и пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла». Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара, покинувшая турнир на стадии 1/4 финала.