Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Египет — Нигерия: онлайн-трансляция матча за третье место Кубка африканских наций начнётся в 19:00

Египет — Нигерия: онлайн-трансляция матча за третье место Кубка Африки начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч за третье место на Кубке африканских наций между сборными Египта и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Мохамед V» в марокканской Касабланке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . За 3-е место
17 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Египет
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала египетская национальная команда уступила Сенегалу со счётом 0:1. Сборная Нигерии в послематчевой серии пенальти проиграла Марокко (0:0, 2:4 пен.).

В решающей игре Кубка африканских наций встретятся сборные Сенегала и Марокко. Финал состоится в воскресенье, 18 января, и пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла». Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара, покинувшая турнир на стадии 1/4 финала.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная сетка Кубка африканских наций - 2025
Материалы по теме
Финал Кубка Африки, дерби «МЮ» — «Сити» и Захарян против «Барсы»! Топ-матчи уикенда
Рейтинг
Финал Кубка Африки, дерби «МЮ» — «Сити» и Захарян против «Барсы»! Топ-матчи уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android