Главная Футбол Новости

Стало известно, каких игроков Клопп хочет видеть в «Реале», если возглавит клуб

Немецкий тренер Юрген Клопп «потребует множества изменений» в случае, если он возглавит мадридский «Реал». 58-летний специалист хотел бы, чтобы «сливочные» приобрели двух новых центральных защитников. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на испанские источники.

По информации источника, Клопп хочет видеть в числе возможных кандидатов защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано. Также немец был заинтересован в Марке Гехи из «Кристал Пэлас», однако англичанин находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити».

Клопп также хотел бы усилить позицию левого защитника и рассматривает для этого игрока «Борнмута» Алекса Хименеса. При этом тренер хотел бы видеть в «Реале» нового центрального полузащитника. В его списке желаемых приобретений находятся Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла» и Ангело Штиллер из «Штутгарта».

Подчёркивается, Клопп считает необходимым для «сливочных» приобрести нового правого вингера. В качестве возможного варианта называется Карим Адейеми из дортмундской «Боруссии».

Ранее СМИ сообщали, что 58-летний специалист является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Королевского клуба» со следующего сезона.

