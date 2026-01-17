«ПСЖ» близок к трансферу воспитанника «Барселоны», Энрике участвует в сделке — Романо

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился подробностями по возможному уходу 18-летнего воспитанника «Барселоны» Педро Фернандеса из клуба. Ранее сообщалось, что воспитанник принял решение покинуть каталонский клуб, а сумма отступных в его контракте составляет € 6 млн.

«Подробнее о переходе Дро в «Пари Сен-Жермен»: устное соглашение с 18-летним полузащитником уже близко, «ПСЖ» надеется подписать его в ближайшее время, активировав опцию выкупа в размере € 6 млн. «ПСЖ» опережает английские и немецкие клубы. Луис Энрике также непосредственно участвует в этой сделке», — написал Романо в соцсети X.

Педро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.