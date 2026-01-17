Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» близок к трансферу воспитанника «Барселоны», Энрике участвует в сделке — Романо

«ПСЖ» близок к трансферу воспитанника «Барселоны», Энрике участвует в сделке — Романо
Комментарии

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился подробностями по возможному уходу 18-летнего воспитанника «Барселоны» Педро Фернандеса из клуба. Ранее сообщалось, что воспитанник принял решение покинуть каталонский клуб, а сумма отступных в его контракте составляет € 6 млн.

«Подробнее о переходе Дро в «Пари Сен-Жермен»: устное соглашение с 18-летним полузащитником уже близко, «ПСЖ» надеется подписать его в ближайшее время, активировав опцию выкупа в размере € 6 млн. «ПСЖ» опережает английские и немецкие клубы. Луис Энрике также непосредственно участвует в этой сделке», — написал Романо в соцсети X.

Педро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня
«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android