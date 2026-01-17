Скидки
Бистрович ответил, хочет ли он, чтобы Дзюба остался в «Акроне»

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович подвёл итоги первой части нынешнего сезона для красно-чёрных.

— Что нужно сделать «Акрону», чтобы улучшить результат во второй части сезона?
— Нам надо продолжать дальше работать, как и сейчас. Нужно стараться всем вместе. В первой части сезона мы показали, что можем выиграть у любого соперника. Будем продолжать работу.

— Какой матч «Акрона» вам запомнился в первой части сезона?
— Я бы назвал игру с «Динамо», потому что у нас тогда была победная серия. Запомнил её очень хорошо.

— У Артёма Дзюбы заканчивается контракт в конце сезона. Вы бы хотели, чтобы он остался?
— Все бы этого хотели. Но в любом случае это будет решение Артёма. Думаю, Дзюба примет лучшее решение, — приводит слова Бистровича «РБ Спорт».

Дзюба выступает в составе «Акрона» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в 16 матчах Мир РПЛ, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Лучший бомбардир в истории России:

