Гурцкая раскрыл трансферные планы ЦСКА после приобретения Баринова и Гонду

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о планах ЦСКА на трансферном рынке после приобретения полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Лусиано Гонду. Аргентинец перебрался в московский клуб из «Зенита» в обмен на центрального защитника Игоря Дивеева.

— Сейчас мы выяснили случайно. Дадим вам первый инсайд, что главная позиция, которую ищет сейчас ЦСКА — это центральный защитник.

— Очевидно.

— Очевидно, да, но просматривается огромное количество сейчас центральных защитников, и это первая позиция, которая должна появиться уже к турниру, который будет через месяц (Winline зимний Кубок РПЛ пройдёт с 3 по 10 февраля в Абу-Даби, участие в турнире примут ЦСКА, «Краснодар», «Зенит», и «Динамо». — Прим. «Чемпионата»).

— А денежки есть на него?

— Да.

— Как думаешь, сколько они вложат?

— Ну, слушай, давай я не буду говорить, откуда я это знаю, но до € 10 млн они готовы [потратить], там от € 6 млн до € 10 млн.

— Точно иностранцы?

— 100% только иностранцы, — заявил Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.