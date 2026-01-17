Экс-игрок «Барселоны» Юмтити считает, что футболисты «Реала» должны поддержать Винисиуса

Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказал мнение, что футболистам мадридского «Реала» стоит поддержать нападающего Винисиуса Жуниора на фоне критики в его адрес.

Напомним, в декабре 2025 года болельщики «сливочных» освистали бразильца после его замены на 83-й минуте матча с «Севильей» (2:0). Винисиус подвергся расистским оскорблениям на предматчевой разминке в преддверии очной игры с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании (3:2), которая состоялась 14 января.

«Думаю, Вини нуждается в поддержке, потому что вокруг говорят: «Вини такой, Вини сякой». Но ему нужна эта поддержка, чтобы чувствовать себя немного лучше.

Вини 100% может обыграть кого угодно. Но в последнее время ему это даётся нелегко. Его товарищи по команде должны его поддерживать», — приводит слова Юмтити Madrid Xtra со ссылкой на DAZN.

