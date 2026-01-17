«Хороший живот, как у меня». Гурцкая — о форме новичка «Локомотива» Лукаса Веры на сборах

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер полузащитника Лукаса Веры в московский «Локомотив», а также высказался о текущей форме футболиста. Ранее стало известно, что полузащитник прибыл на сбор команды в ОАЭ с лишним весом. На кадрах с тренировки железнодорожников видно, что у игрока сейчас есть несколько лишних килограммов.

Фото: ФК «Локомотив»

«Ну, хороший живот у него, как у меня. Потому что хорошо кормили, видать, его. У нас будет встреча с Михаилом Михайловичем Галактионовым, и он хотел его видеть. Мы у него спросим», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

«Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца 17 декабря. Вера присоединился к железнодорожникам в статусе свободного агента. Ранее в России полузащитник выступал за подмосковные «Химки», а также за «Оренбург».