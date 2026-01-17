Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хороший живот, как у меня». Гурцкая — о форме новичка «Локомотива» Лукаса Веры на сборах

«Хороший живот, как у меня». Гурцкая — о форме новичка «Локомотива» Лукаса Веры на сборах
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал трансфер полузащитника Лукаса Веры в московский «Локомотив», а также высказался о текущей форме футболиста. Ранее стало известно, что полузащитник прибыл на сбор команды в ОАЭ с лишним весом. На кадрах с тренировки железнодорожников видно, что у игрока сейчас есть несколько лишних килограммов.

Фото: ФК «Локомотив»

«Ну, хороший живот у него, как у меня. Потому что хорошо кормили, видать, его. У нас будет встреча с Михаилом Михайловичем Галактионовым, и он хотел его видеть. Мы у него спросим», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

«Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца 17 декабря. Вера присоединился к железнодорожникам в статусе свободного агента. Ранее в России полузащитник выступал за подмосковные «Химки», а также за «Оренбург».

Материалы по теме
«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня
«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android