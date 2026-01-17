«Реал» — «Леванте»: онлайн-трансляция игры 20-го тура Ла Лиги — 2025/2026 начнётся в 16:00

Сегодня, 17 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Леванте». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Сесма Эспиноса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 туров Ла Лиги «сливочные» заработали 45 очков и занимают второе место. «Леванте» набрал 14 очков и располагается на 19-й строчке.

В минувшем туре «Реал» разгромил «Бетис» со счётом 5:1. «Леванте» разделил очки с «Эспаньолом» (1:1). В следующем туре «сливочные» встретятся с «Вильярреалом» (24 января), а «Леванте» — с «Эльче» (23 января).

Материалы по теме Стало известно, каких игроков Клопп хочет видеть в «Реале», если возглавит клуб

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: