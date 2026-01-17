Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Леванте: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 16:00

«Реал» — «Леванте»: онлайн-трансляция игры 20-го тура Ла Лиги — 2025/2026 начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Леванте». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Сесма Эспиноса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леванте
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 туров Ла Лиги «сливочные» заработали 45 очков и занимают второе место. «Леванте» набрал 14 очков и располагается на 19-й строчке.

В минувшем туре «Реал» разгромил «Бетис» со счётом 5:1. «Леванте» разделил очки с «Эспаньолом» (1:1). В следующем туре «сливочные» встретятся с «Вильярреалом» (24 января), а «Леванте» — с «Эльче» (23 января).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Стало известно, каких игроков Клопп хочет видеть в «Реале», если возглавит клуб

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android