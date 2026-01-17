Форвард «Зенита» Кассьерра получил предложение от «Монтеррея» — Фроссар

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил предложение от мексиканского клуба «Монтеррей». Решение о возможном переходе 28-летнего футболиста остаётся за сине-бело-голубыми и самим игроком. Об этом сообщает журналист Гильерме Фроссар на своей странице в социальной сети X.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Атлетико Минейро» сделал предложение «Зениту» по трансферу Кассьерры.

Также ранее главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак проинформировал об отсутствии колумбийского форварда на сборе «Зенита», поскольку у него есть предложение.

Кассьерра выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Кассьерра принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

