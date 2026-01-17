Скидки
Челестини назвал две позиции, которые требуют усиления в ЦСКА в зимнее трансферное окно

Челестини назвал две позиции, которые требуют усиления в ЦСКА в зимнее трансферное окно
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в беседе с экс-футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым высказался о позициях, которые армейцам необходимо усилить текущей зимой. Ранее состав команды пополнили полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Лусиано Гонду.

— Нужны ли вам ещё усиления состава?
— Конечно. Нам нужно больше игроков. В конце концов, ушёл Дивеев, а пришёл Гонду, у которого не совсем та же позиция (улыбается). Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера, — сказал Челестини в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Выступавший за ЦСКА с 2019 года защитник Игорь Дивеев перебрался в «Зенит» в обмен на Гонду. Ранее сообщалось, что армейцы также заинтересованы в приглашении вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса.

«Барсу» покидает легенда, ЦСКА и «Спартак» идут за легионерами. Трансферы и слухи дня
