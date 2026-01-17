«Парень без КПД...» Кержаков — о голе Дембеле в ворота «Лилля»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на второй гол вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле в матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лиллем» (3:0).

«Парень без КПД...» — написал Кержаков в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин при сравнении себя с Дембеле сказал, что у него во время футбольной карьеры был КПД (коэффициент полезного действия. — Прим. «Чемпионата»), которого нет у французского нападающего.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: