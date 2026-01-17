Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кёкчю хочет стать легендой «Бешикташа». Турецкий журналист — о возможном новичке «Зенита»

«Кёкчю хочет стать легендой «Бешикташа». Турецкий журналист — о возможном новичке «Зенита»
Комментарии

Бывший репортёр Spor Arena газеты Hürriyet Мухаммед Думан поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Бешикташа» Оркуна Кёкчю в «Зенит». Ранее интернет-портал Fanatik сообщил, что сине-бело-голубые готовы заплатить более € 30 млн за переход футболиста.

«Главная мечта Оркуна Кёкчю — стать легендарным футболистом в «Бешикташе». Играя за «Бенфику», Оркун отклонил предложение «Ливерпуля». Его самое большое желание — выигрывать трофеи именно с «Бешикташем». «Зенит» избавился от Жерсона и, возможно, хочет заменить его Оркуном Кёкчу. Он считается одной из лучших «десяток» в Европе.

Жерсон забил два гола в 15 матчах за «Зенит», прежде чем перейти в «Крузейро». «Зенит» легко мог бы заполнить пробел, образовавшийся после ухода Жерсона, таким игроком как Кёкчю. Если трансфер состоится, я считаю, что Оркун внесёт невероятный вклад в игру «Зенита» как в плане голов, так и в плане результативных передач. Если Кёкчю перейдёт в «Зенит», клубу не понадобится подписывать полузащитника в течение следующих 10 лет. Арне Слот сделал всё возможное, чтобы привести Оркуна в «Ливерпуль», но безуспешно. Он провёл 21 матч за «Бешикташ» и сделал три результативные передачи. Кёкчю ещё не адаптировался к игре в «Бешикташе», и переход в «Зенит» мог бы стать хорошим шагом для Оркуна», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Зенит» может заплатить более € 30 млн за покупку полузащитника «Бешикташа» — Fanatik

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android