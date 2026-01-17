«Кёкчю хочет стать легендой «Бешикташа». Турецкий журналист — о возможном новичке «Зенита»

Бывший репортёр Spor Arena газеты Hürriyet Мухаммед Думан поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Бешикташа» Оркуна Кёкчю в «Зенит». Ранее интернет-портал Fanatik сообщил, что сине-бело-голубые готовы заплатить более € 30 млн за переход футболиста.

«Главная мечта Оркуна Кёкчю — стать легендарным футболистом в «Бешикташе». Играя за «Бенфику», Оркун отклонил предложение «Ливерпуля». Его самое большое желание — выигрывать трофеи именно с «Бешикташем». «Зенит» избавился от Жерсона и, возможно, хочет заменить его Оркуном Кёкчу. Он считается одной из лучших «десяток» в Европе.

Жерсон забил два гола в 15 матчах за «Зенит», прежде чем перейти в «Крузейро». «Зенит» легко мог бы заполнить пробел, образовавшийся после ухода Жерсона, таким игроком как Кёкчю. Если трансфер состоится, я считаю, что Оркун внесёт невероятный вклад в игру «Зенита» как в плане голов, так и в плане результативных передач. Если Кёкчю перейдёт в «Зенит», клубу не понадобится подписывать полузащитника в течение следующих 10 лет. Арне Слот сделал всё возможное, чтобы привести Оркуна в «Ливерпуль», но безуспешно. Он провёл 21 матч за «Бешикташ» и сделал три результативные передачи. Кёкчю ещё не адаптировался к игре в «Бешикташе», и переход в «Зенит» мог бы стать хорошим шагом для Оркуна», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

