Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива» до старта РПЛ

Новичок ЦСКА Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива» до старта РПЛ
Новичок московского ЦСКА Дмитрий Баринов пообещал поделиться деталями о том, как принял решение покинуть «Локомотив». Полузащитник перебрался в стан красно-синих в январе текущего года и отправился с новым клубом на сборы в ОАЭ.

— Скажи мне, что правда в том, что ты принял решение в октябре, что ты переходишь в ЦСКА?
— Ну, наверное, я скажу об этом чуть позже. Я расскажу правду.

— В течение 2026 года ты расскажешь?
— Я думаю, что даже перед началом чемпионата.

— То есть ты для себя хочешь, чтобы стадия принятия прошла?
— Да-да, конечно.

— Была ли возможность остаться?
— Нет, я уже принял для себя решение, что уйду.

— Но для тебя было важно, что клубы договорились и ЦСКА сделал большую работу, чтобы ты перешёл сейчас, а не летом?
— Ну, значит, ЦСКА меня очень хотел, — сказал Баринов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Новости. Футбол
Все новости RSS

