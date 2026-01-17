Новичок ЦСКА Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива» до старта РПЛ

Новичок московского ЦСКА Дмитрий Баринов пообещал поделиться деталями о том, как принял решение покинуть «Локомотив». Полузащитник перебрался в стан красно-синих в январе текущего года и отправился с новым клубом на сборы в ОАЭ.

— Скажи мне, что правда в том, что ты принял решение в октябре, что ты переходишь в ЦСКА?

— Ну, наверное, я скажу об этом чуть позже. Я расскажу правду.

— В течение 2026 года ты расскажешь?

— Я думаю, что даже перед началом чемпионата.

— То есть ты для себя хочешь, чтобы стадия принятия прошла?

— Да-да, конечно.

— Была ли возможность остаться?

— Нет, я уже принял для себя решение, что уйду.

— Но для тебя было важно, что клубы договорились и ЦСКА сделал большую работу, чтобы ты перешёл сейчас, а не летом?

— Ну, значит, ЦСКА меня очень хотел, — сказал Баринов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.