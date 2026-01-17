Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

The Telegraph назвал ключевое требование, которое «МЮ» будет предъявлять к новому тренеру

Ключевой критерий, который руководство «Манчестер Юнайтед» предъявляет к новому главному тренеру команды — умение справляться с давлением, оказываемым в стане «красных дьяволов». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе отметили, что бывший главный тренер Рубен Аморим не всегда справлялся с повышенным вниманием к себе. Руководство манкунианцев считает, что команде нужен специалист «совершенно иной по сравнению с Аморимом».

В «Манчестер Юнайтед» понимают, что у клуба есть время для принятия решения по новому тренеру. Кроме того, создана специальная структура, способная помочь в данном выборе.

Аморим занимал должность главного тренера «красных дьяволов» с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года. 13 января «Манчестер Юнайтед» объявил, что до конца сезона команду возглавит Майкл Кэррик.

