Баринов рассказал, как игроки ЦСКА и «Локомотива» отреагировали на его трансфер

Новичок московского ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, как его бывшие и новые одноклубники восприняли его трансфер. Полузащитник покинул московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно и присоединился к армейцам на зимнем тренировочном сборе в ОАЭ.

— В первый раз с этой эмблемой выйти на тренировку — что ты чувствовал?

— Я себя готовил к этому. Поэтому и всю критику я с улыбкой воспринимаю.

— Кто-то из русских травил на тренировке?

— Да не, а кто? Ну, Круг [Данил Круговой], так, что он, балаболит там, бегает.

— Не, но он шутить не умеет.

— Ну да. Нет такого. И в «Локомотиве» меня никто не травил.

— В «Локомотиве» просто физически боялись тебя.

— Да ну, нет, никто меня не боялся, — сказал Баринов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.